Giugliano | 4 quintali di amianto sversati nelle campagne | nei guai 37enne di Villaricca

(Di martedì 22 agosto 2023) Col furgone aveva raggiunto ledell’area giuglianese per sversare, senza farsi troppi scrupoli, ben 4di materiale di risulta edile contenente. L’uomo, undi, è stato subito fermato e denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, con immediata segnalazione al magistrato di turno., 4diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...lo ha seguito e ha allertato il Comando Gruppo della Guardia di Finanza di. I militari sono intervenuti appena in tempo per bloccare l'individuo mentre cercava di scaricare circa 4......lo ha seguito e ha allertato il Comando Gruppo della Guardia di Finanza di. I militari sono intervenuti appena in tempo per bloccare l'individuo mentre cercava di scaricare circa 4...

Giugliano, sversava amianto nella Terra dei Fuochi Onanotiziario

Un 37enne originario di Villaricca è stato sorpreso mentre con un furgone si accingeva a scaricare materiale nel giuglianese ...