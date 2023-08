Giovedì 24 agosto alle 15 00 scatta il “Click Giostra Day”

(Di martedì 22 agosto 2023) per la vendita dei biglietti attraverso il quale si potranno prenotare on line i tagliandi per la 144esima edizione di domenica 3 settembre da ritirare sabato 26presso la biglietteria del percorso espositivo I Colori dellain piazza Libertà, 1. Il form di registrazione e prenotazione dei tagliandi resterà attivato d15.0018.00 collegandosi a questo link Ogni utente potrà richiedere max 4 biglietti. La prelazione dei biglietti sarà regolata come di seguito. – La prenotazione sarà garantita ai primi 100 utenti che ne faranno richiesta. – Gli utenti dovranno essere muniti di documento di identità valido da inserire al momento della prenotazione. – L’ordine di prenotazione sarà generato informaticamente con data e ora di compilazione. – Verrà attivato un filtro sull’indirizzo email e ...

Il cammino non è in discesa, visto che per accedere alla fase a gironi la Fiorentina dovrà battere nel doppio confronto il Rapid Vienna: andata in Austria24, ritorno al Franchi una ...L'oasi Lipu Palude Brabbia organizza due appuntamenti immersi nella natura. Due serate d'estate da passare tra aperitivi, tramonti e stelle.24e sabato 2 settembre h. 18.30 " Aperitivo in Torretta Nella magia del tramonto visto dalla nostra torretta di osservazione nella zona di riserva integrale, ed intrattenuti dalle ...Se il precampionato ha finora dato buone risposte a mister Corrado Cotta, l'allenatore avrà a disposizione un'altra occasione per sondare il polso alla squadra nel pomeriggio di24(...