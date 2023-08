Giovedì 24 agosto alle 15 00 scatta il “Click Giostra Day”

(Di martedì 22 agosto 2023) per la vendita dei biglietti attraverso il quale si potranno prenotare on line i tagliandi per la 144esima edizione di domenica 3 settembre da ritirare sabato 26presso la biglietteria del percorso espositivo I Colori dellain piazza Libertà, 1. Il form di registrazione e prenotazione dei tagliandi resterà attivato d15.0018.00 collegandosi a questo link Ogni utente potrà richiedere max 4 biglietti. La prelazione dei biglietti sarà regolata come di seguito. – La prenotazione sarà garantita ai primi 100 utenti che ne faranno richiesta. – Gli utenti dovranno essere muniti di documento di identità valido da inserire al momento della prenotazione. – L’ordine di prenotazione sarà generato informaticamente con data e ora di compilazione. – Verrà attivato un filtro sull’indirizzo email e ...

Puntata in onda312023 Li esce dalla stanza con la scusa di prendere delle medicine per Finn. In realtà la donna vuole chiamare aiuto . Sheila se ne rende conto e glielo impedisce. ...In Aggiornamento: Da domani24, a Madrid , prenderanno il via i Campionati Europei Under 18 di beach volley che si concluderanno domenica 27 con i match che assegneranno le medaglie. La rassegna continentale ...Lucky Red completerà domani,24, la seconda rassegna estiva dedicata al Maestro Miyazaki con l'uscita in sala di Si alza il vento , presentato nel 2014 in Concorso a Venezia70.