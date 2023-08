Giovanni De Nicolao | “Peccato per la Nazionale | ma carico per Napoli”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 agosto 2023) La delusione per la mancata convocazione finale dell’Italbasket per i Mondiale 2023 che cominceranno a brevissimo è davvero tanta, ma fa da contraltare alla voglia gigantesca di aprire un nuovo capitolo di carriera in Lega Basket A.Deè pronto a difendere i colori di GeVidopo essere stato a Varese. Le dichiarazioni diDe, nuovo acquisto di GeVi(Credit foto – LivePhotoSport)“Innanzitutto felicissimo di essere ae moltoper questa stagione che parte – le dichiarazioni diDealle colonne de Il Mattino – . La città mi piace tanto, la conoscevo per essere venuto a trovare un mio ex compagno di squadra a Varese, Guglielmo Caruso, che è ...