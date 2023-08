Giorgia Meloni esalta Tamberi | “Orgoglio italiano | complimenti”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 agosto 2023) “Ci ha fatto sognare alle Olimpiadi di Tokyo e regalato in passato altre grandi emozioni. E anche oggi, ai Mondiali di Atletica a Budapest 2023, ha saltato più in alto di tutti conquistando l’oro.a Gianmarco, Campione del Mondo nel salto in alto e”. Queste le parole del presidente del consiglio,, in un commento sulla medaglia d’oro conquistata da Gianmarcoai Mondiali di atletica di Budapest 2023 nel salto in alto. SportFace.