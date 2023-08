Giorgetti | la legge Fornero avrà ancora vita lunga!

... nonostante abbia inserito nella sua primadi Bilancio dodici condoni , varato uno scudo ... si prosegue sulla linea di Realpolitik seguita fin dall'inizio dal dicastero di Giancarlo. ...Tracciando l'indirizzo della Manovra , 'sarà unadi bilancio complicata, tutte lo sono: non ... Pnrr, 'non solo fare in fretta ma fare bene' In merito al Pnrr,ha detto: 'Non c'è ...Le proposte di riduzione della spesa dovranno essere trasmesse al Gabinetto del ministro...sono coerenti con le altre proposte formulate in sede di predisposizione del disegno didi ...

Legge bilancio, Giorgetti smonta i proclami populisti di Meloni e Salvini: la coperta è corta, i tagli ci saranno Il Riformista

"Siamo chiamati a decidere delle priorità". Sulle pensioni: "Nessuna riforma tiene con la denatabilità." "Sarà una legge di bilancio ...Una tregua d’autunno. Tempo di scrivere insieme la prima vera manovra “elettorale” a un anno dalla nascita del governo. E piantare almeno una bandierina per alleato fra le ...