Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli insegue il bis ai Mondiali Super sfida con Nikolova e compagne a Valencia

(Di martedì 22 agosto 2023)si è laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale nella passata stagione tra pochi giorni sarà chiamata a difendere il titolo iridato sul giro completo. La ribattezzata Formica Atomica sarà infatti una delle grandi stelle dei2023 di, che andranno in scena a(Spagna) dal 23 al 27 agosto. La fuoriclasse marchigiana, che in questa stagione ha già conquistato la Coppa del Mondo all-around ed è stata seconda agli Europei, punta a replicarsi in questa kermesse che lancia la lunga volata verso le Olimpiadi di Parigi 2024, a cui l’azzurra è già qualificata in virtù del trionfo dell’anno scorso. La 19enne di Chiaravelle, che lo scorso anno illuminò Sòfia vincendo anche tre titoli di specialità sui quattro a disposizione ...

Il mese di agosto si tinge di magia con i Campionati Mondiali di2023 . A Valencia, dal 23 al 27 agosto 2023, si sfidano gli atleti in gara per uno ...2023 di questa disciplina della. ...Cerviagareggia infatti nei maggiori campionati italiani e in serie A2, dove quest'anno si è classificata sesta alla primissima partecipazione, e nel corso dell'ultimo mese tre ......Monica Leardini e il presidente della Federazione Fabrizio Castiglioni in veste di Capo Delegazione è partita per la quarantesima edizione dei Campionati Mondiali 2023 diche si ...

Ginnastica ritmica, Caterina Maltoni conquista il podio agli Europei e la finale ai Mondiali RavennaToday

Delicata settimana quella che attende la ginnasta, polesana d’adozione, A lessia Maurelli e le Farfalle che parteciperanno ai mondiali di ginnastica ritmica in programma a Valencia in Spagna.Una spettatrice di eccezione per le performance di Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri pronte a dare battaglia a Valencia, in Spagna, per i campionati mondiali di Ginnastica ritmica. (ANSA) ...