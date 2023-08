' Gimbo' Tamberi vince l' oro | ' La medaglia è per mio padre | con cui non parlo da un po' '

(Di martedì 22 agosto 2023) su Tg. La7.it - " È pazzesco, tutti i sacrifici sono ripagati . In queste manifestazioni so di poter dare il meglio". Così Gianmarcodopo la storica vittoria dell'oro nel ...

Mondiali di atletica, salto in alto: medaglia d'oro per "Gimbo" Tamberi RaiNews

Gianmarco Tamberi è il nuovo campione del mondo del salto in alto. L’azzurro ha vinto l’oro iridato con 2,36 metri ai Campionati mondiali di atletica leggera di Budapest. Per Gimbo prima medaglia ...BUDAPEST- Gianmarco Tamberi è nella storia. Gimbo, campione olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020, si prende l'unico oro che mancava al suo palmares: quello ai mondiali outdoor. Se lo prende ai ...