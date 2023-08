Gimbo Tamberi oro a Budapest Salta sul tetto del mondo con 2 | 36

Da lì in avanti però '' - che si è presentato al via come di consueto con il volto mezzo ... A quell'altezza è uscito l'amico rivale qatariota Barshim (oro ex - aequo conalle Olimpiadi) ...Da staseraè campione di tutto. Anche del mondo. Dopo Olimpia e l'Europa, il fuoriclasse marchigiano si prende il titolo iridato , infrangendo una storica maledizione. Salta più in alto di tutti ed ......33 metri), con cui '' vinse la medaglia d'oro ex aequo ai Giochi di Tokyo 2020 . Una rivincita che ribalta lo stato d'animo dirispetto alla gara di ieri, non vissuta con molta ...

Mondiali di atletica, salto in alto: medaglia d'oro per "Gimbo" Tamberi RaiNews

Gianmarco “Gimbo” Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. Il 31enne marchigiano si impone con la misura di 2,36 metri, realizzata all ...Gimbo si laurea per la prima volta in carriera campione del mondo battendo Harrison e Barshim a Budapest. Nella festa non poteva mancare l'abbraccio con la compagna Chiara Bontempi ...