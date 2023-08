Gimbo fa il triplete e entra nella storia  È campione del mondo

Leggi su agi

AGI - Gianmarco Tamberi è il nuovodeldel salto in alto. Ai campionati mondiali di Budapest l'atleta azzurro conquista l'oro iridato con 2,36 metri. Per '' prima medaglia mondiale all'aperto e subito quella più pregiata. Tamberi mettesua bacheca anche l'oro iridato dopo aver conquistato l'oro europeo nel 2016 ad Amsterdam e 2022 a Monaco di Baviera, e quello olimpico a Tokyo 2020 (nel 2021). Nel medagliere anche l'oro europeo indoor (2019) e mondiale (2016). È