Gimbo | ' Dedico la medaglia a mio padre | con cui non parlo da un po' '

... però, è speciale: "la medaglia a mio padre (ed ex allenatore, ndr ), con cui non parlo da ... E che la dà a tutti i tifosi azzurri, ogni volta che vedonosaltare così. Leggi anche Dalla ...Mi sento un umano che batte gli eroi" ha aggiunto ''. "Serviva 2.38 e 2.40, sono rimasto ...la medaglia a mio padre, con cui non parlo da un po' ". Continua a leggere su Tg. La7.it - " È ...... però, è speciale: "la medaglia a mio padre (ed ex allenatore, ndr ), con cui non parlo da ... E che la dà a tutti i tifosi azzurri, ogni volta che vedonosaltare così. Leggi anche Dalla ...

'Gimbo' Tamberi vince l'oro: 'La medaglia è per mio padre, con cui non parlo da un po'' TGLA7

" È pazzesco, tutti i sacrifici sono ripagati. In queste manifestazioni so di poter dare il meglio". Così Gianmarco Tamberi dopo la storica vittoria dell'oro nel salto in alto ai mondiali di atletica ...