Giappone | in mare l’acqua contaminata di Fukushima

(Di martedì 22 agosto 2023) Fra due giorni appena, giovedì 24 agosto, cominceranno inle operazioni di sversamento nell’Oceano Pacifico delche è servita a raffreddare la centrale elettrica di. Si tratta della centrale che nel 2011 subì uno dei peggiori disastri nucleari mai avvenuti al mondo, secondo soltanto a quello della centrale di Chernobyl nell’odierna Ucraina, nel 1986. Si discute da anni, ine non solo, dello sversamento delle acque contaminate diin. Il rischio è di inquinare molto gravemente l’ambiente, i pesci e le profondità marine. Si susseguono ancora manifestazioni contro l’ipotesi dello sversamento. Che però è ormai una realtà. Il primo ministrose Fumio Kishida (al centro) alla centrale nucleare di ...

... tanti vengono anche dall'Asia, soprattutto da Corea del Sud e. Inoltre, in molti ci ... abbiamo visto un calo rispetto agli altri mesi: probabilmente soffriamo un po' la lontananza dal', ...Lo stesso premier Kishida ha dichiarato che ilcontinuerà a comunicare il piano ai residenti e alla comunità internazionale 'con un alto livello di trasparenza', riducendo al minimo ..."I rischi sono che l'immissione di acqua, anche se blandamente radioattiva perché sarà trattata, possa avere un impatto sull'ecosistema marino nel braccio didove verrà riversata perché, se è ...

Fukushima, 22 ago. (askanews) - "Abbiamo chiesto all'azienda Tepco d'iniziare lo scarico in mare delle acque di raffreddamento della centrale di Fukushima, in base al piano approvato dalla Agenzia int ...Pechino, 22 ago. (Adnkronos) - La decisione delle autorità giapponesi di scaricare in mare l'acqua della centrale nucleare di emergenza di Fukushima-1 è un errore e la Cina sarà costretta ad adottare ...