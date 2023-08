Gianluca Vialli | la rivelazione da pelle d’oca | l’ultimo gesto nei confronti del collega

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 22 agosto 2023) Un grandissimo calciatore italiano ha rivelato in una recente intervista undacompiuto da. Moltissimi appassionati di calcio, specialmente i tifosi di Juventus e Sampdoria, non lo dimenticheranno mai per le emozioni che è stato in grado di regalare loro.era un attaccante moderno, uno dei primi a fare della tecnica e della velocità le armi principali, nonché uno dei primi a giocare svariando su tutto il fronte d’attacco. Il tutto in un momento storico in cui il centravanti era considerato solamente l’uomo impostato fisicamente, quello in grado di fare da torre sui lanci lunghi e da sponda sui passaggi rasoterra del compagno. Il bellissimodi– ...