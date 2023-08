Gerry Scotti gioca con la nipote e la foto intenerisce il web

Muove i primi passi televisivi nel 2004 partecipando al baby talent Lo zecchino d'oro e successivamente, nel 2013, partecipando a Io canto su Canale 5, condotto da. Nel 2018 partecipa a ...La Corrida di, C'è posta per te con Maria De Filippi, Italia's Got Talent, "Avanti un altro" insieme a Paolo Bonolis. Lo piange tutta la comunità di Montesano.Nel 1999 prende parte come Letterina alla prima edizione di "Passaparola" condotto da. Contemporaneamente, inizia la sua formazione artistica presso il laboratorio teatrale della Scuola ...

Gerry Scotti, estate da nonno con la piccola Virginia TGCOM

Le apparizione in Tv con Paolo Bonolis e Gerry Scotti, gli spettacoli in giro per la Puglia, una vita privata riservata. Chi era Antonio Bitonti, il cabarettista morto il 21 agosto dopo essere stato ...Iva Zanicchi ha rivelato qualcosa di inaspettato rispetto ai suoi progetti futuri: di cosa sta parlando allora