(Di martedì 22 agosto 2023) L’inflazione non risparmia nemmeno i. Ed è proprio per questa ragione che nella serata di lunedì all’interno deldi, a, è andata in scena unacontro l’aumento dei prezzi del "sopravvitto", ovvero i beni che gli stessi acquistano tramiteinterna. A rendere noto quanto successo è stato il segretario Uil Pa Penitenziari, Fabio Pagani, spiegando che la situazione è stata tenuta sotto controllo dagli agenti, "trattenuti in servizio per fronteggiare eventuali disordini".

Genova, il prezzo della spesa aumenta anche in carcere: protesta dei detenuti a Marassi Sky Tg24

La valutazione avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dall’art. 93 del D.lgs. n. 50 del ...Genova – Una rumorosissima protesta è stata messa in atto ieri sera, alle 23,45, nel carcere di Marassi. I detenuti della prima e seconda sezione – i reparti più grandi dell'Istituto - hanno sbattuto ...