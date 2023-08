Genova | donna presa a sassate da un senzatetto | condizioni gravi

. È stata trasferita nella notte nel reparto di rianimazione del San Martino ladi 61 anni che lunedì è stata aggredita a colpi di pietra nei giardini 10 maggio 1909, in via Giro del ...Lastava camminando col suo cane sotto il sole cocente che in questi giorni sta soffocandoLa violenza si consuma verso l'ora di pranzo: lasta passeggiando col suo cane sotto il sole cocente che in questi giorni soffoca anche. Improvvisamente, non è ancora chiaro il motivo, l'...

Genova, presa a sassate ai giardini da uno sconosciuto: donna gravissima | Arrestato l'aggressore TGCOM

Un uomo senza fissa dimora, ha preso ieri a sassate una donna di 61 anni . L’aggressione è avvenuta fra le strade di Genova ed è stata segnalata ai carabinieri da una ragazza che ha visto la scena dal ...Anziana morta dopo la spinta a Genova, caccia all’uomo che le ha detto ... frazione di Rovereto, in Trentino: una donna di 63 anni, Mara Fait, infermiera in pensione, è stata uccisa a colpi d'accetta ...