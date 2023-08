Genova | 61enne presa a sassate da un senza fissa dimora | la donna è in coma

(Di martedì 22 agosto 2023) Aunadi 61 anni è stata aggredita ada uno sconosciuto mentre si trovava vicino ai giardini 10 Maggio, nel quartiere Struppa di. Attualmente la vittima è inall'ospedale Galliera. Gli agenti delle volanti hanno arrestato l'aggressore, un uomo di 34 anni. L'aggressione è avvenuta all'ora di pranzo. Lastava camminando quando è stata colpita alla testa con un sasso di circa 20 centimetri. L'uomo si è accanito sulla vittima, colpendola più volte con il sasso. Una giovane che ha assistito dal balcone di casa alla scena ha chiamato i soccorsi e un passante ha messo in fuga l'aggressore, che è stato poi arrestato. L'uomo è in questura e sarà il magistrato di turno a decidere, in base ...

Lapidata in un parco di Genova, una 61enne in coma. Chi è l ... ilGiornale.it

