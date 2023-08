Genoa | il Milan non molla Kjaer Per la difesa piace l'ex Fiorentina Pezzella

Quando ci fu il G20 Roma, del resto, non si disputò Roma -. E poi, la secca risposta a Sarri, ... Lazio -Domenica 27 agosto ore 20.45. Napoli - Lazio Sabato 2 settembre ore 20.45. Juventus -...Il giorno dopo il brillante esordio in campionato dela Bologna , in cui è arrivata una vittoria secca per 2 - 0 e una prestazione convincente, non ... finito al. Furlani e Moncada hanno ...- Fiorentina 1 - 4 Ayroldi (Var: Doveri) 6,5 'Dirige bene una gara facile anche per merito ... Bologna -0 - 2 Pairetto (Var: Marini) 6 'Gara ampiamente sufficiente, debutto decente'.

Genoa, idea Simon Kjaer del Milan per la difesa Milan News

Il centrocampista della Fiorentina sta vivendo le sue migliori stagioni: segna, corre e fa assist, Spalletti potrebbe pensarci per l'azzurroIl 26enne portoghese Miguel Crespo del Fenerbahce è molto vicino, anche se il club rossoblu non annuncia l’arrivo del centrocampista ...