Genoa | a destra spunta un ex Juve

Ci sono alcune squadre, potenzialmente a rischio partedella classifica se non addirittura quasi certe di non poter andare oltre... Ci sono alcune squadre, potenzialmente a rischio partedella classifica se non addirittura quasi certe di non poter andare oltre, che sono state bocciate nella giornata inaugurale di campionato. Il tempo per rimediare ...Su Transfermarkt viene descritto come un difensore che può giocare difensore centrale di, ... Ilè un club importante che deve lottare per salvarsi. Messias è un giocatore che è stato due ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Nuovo obiettivo per la fascia: ilsta trattando con l'Olympique Marsiglia per il terzino spagnolo Pol Lirola (26 anni), riferisce Telenord. Il Marsiglia è il club da cui è arrivato l'ucraino Malinovskyi. Lirola ...

Genoa, sprint Crespo. A destra rispunta Lirola Il Secolo XIX

parte male l’avventura in Serie A del Genoa. L’1-4 subito in casa dalla Fiorentina mette in allarme la società che cerca dal calciomercato rinforzi adeguati. Per la fascia destra, Gilardino vuole ...Il Genoa prosegue la sua corsa alla ricerca di un rinforzo per le proprie corsie esterne. In particolare su quella di destra l'obiettivo numero uno resta sempre quell'Alessandro Zanoli inseguito fin d ...