GdF Salerno | sequestrati articoli non conformi agli standard di sicurezza

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLo scorso fine settimana, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, nell’ambito di un’attività di servizio finalizzata alla tutela del settore dei beni e dei servizi, hanno sottoposto a sequestro un ingente quantitativo dipericolosi per la salute dei consumatori. In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno rinvenuto, in un esercizio commerciale di Pagani, quasi 50.000 prodotti traelettrici, di bigiotteria e giocatoli privi delle necessarie certificazioni e delle indicazioni ed avvertenze per l’uso previste dalle normative in materia di tutela del consumatore. Il titolare dell’esercizio commerciale, un soggetto di nazionalità asiatica, è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione ...