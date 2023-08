Gabriel Veiga | il Celta vuol vederci chiaro prima di firmare tutte le clausole previste Gazzetta

Nel meccanismo c'è finito qualche granellino di sabbia - tra provvigioni e diritti e d'immagine - e la vicenda è diventata opaca Celta Vigo's Spanish midfieldercries at the end of the Spanish league football match between RC Celta de Vigo and FC Barcelona at the Balaidos stadium in Vigo on June 4, 2023. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) Anche per ...Di Marzio conferma i problemi: il Celta sostiene che il Napoli abbia cambiato l'accordo, il Napoli preferisce non commentare la vicenda Celta Vigo's Spanish midfieldercelebrates scoring his second goal during the Spanish league football match between RC Celta de Vigo and FC Barcelona at the Balaidos stadium in Vigo on June 4, 2023. (Photo by MIGUEL ...Va aggiunta la conferma di Zielinski. È un reparto ora più vario e completo come caratteristiche.è più di un'alternativa a Piotr Celta Vigo's Spanish midfieldercelebrates scoring his second goal during the Spanish league football match between RC Celta de Vigo and FC Barcelona at the Balaidos stadium in Vigo on June 4, 2023. (Photo by MIGUEL ...

Gabriel Veiga, tensione tra Celta e il Napoli: l'affare ora è a rischio ... IlNapolista

Si complica improvvisamente l’operazione che avrebbe dovuto portare Gabri Veiga al Napoli. Venerdì la società azzurra e il Celta Vigo hanno raggiunto l’accordo verbale per il trasferimento in Italia ...C’era l’accordo ed era stato anche prenotato il viaggio per domenica Anche Fabrizio Romano annuncia su Twitter che ci sono problemi per il trasferimento di Gabriel Veiga al Napoli. Sembrava tutto ...