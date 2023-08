(Di martedì 22 agosto 2023) Novità sull’affareel Veiga ali sono gli intoppi emersi nelle ultime ore nellativa dell’estate azzurra. Mancano pochi giorni alla conclusione del calciomercato, con ilall’inseguimento degli ultimi tasselli da sistemare per fornire una rosa completa e all’altezza delle ambizioni di Rudi Garcia. Uno dei calciatori inseguiti èel Veiga Novas, semplicemente noto comeVeiga, ma se l’affare con il Celta Vigo fino a pochi giorni fa sembrava definito con tanto di visite mediche fissate, ora pare ci sia statoche rallentamento. Intoppi con gli agenti, cosa manca perVeiga alA fornire un quadro su quanto sta accadendo nellativa ci ha pensato ...

Da un po',Veiga (21) è diventato ormai l'amabile ossessione del Napoli , una tentazione possente scatenata dalla sua leggerezza nel palleggio, dalla capacità di essere leader tecnico, da un'...Da un po',Veiga (21) è diventato ormai l'amabile ossessione del Napoli , una tentazione possente scatenata dalla sua leggerezza nel palleggio, dalla capacità di essere leader tecnico, da un'...

Gabri Viega al Napoli, frenata ma si tratta: qual è il vero problema Spazio Napoli

Rimandato l'arrivo dello spagnolo dal Celta Vigo che vuole studiare bene il contratto: ore decisive per la trattativa ...– Quello che doveva essere il giorno di Gabri Veiga è diventato il giorno della frenata dell'affare: non brusca, al punto da mettere in discussione l'intero trasferimento, ma di certo non… Leggi ...