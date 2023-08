Gabri Veiga | vanno sistemati diritti d’immagine e questioni economiche Corsport

(Di martedì 22 agosto 2023)e il Napoli, della frenata scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Ricordiamo che per Fabrizio Romano l’operazione è a rischio. Il volo per Napoli inizialmente annunciato domenica e annusato sin da venerdì. C’è qualcosa che non quadra, che va sistemata; qualche aspetto – si direbbe cavilli essenziali – emerso nella fase dello scambio dei documenti, in corso da sabato. Sia chiaro, la base è solidissima: il Napoli vuole il centrocampista, il Celta è pronto a venderlo al Napoli evuole il Napoli. Meglio di così. L’affare tra i club sembrava definito, chiuso sulla base di 35 milioni più bonus (compresa una percentuale del 5% sulla futura rivendita), ma poi gli avvocati hanno preso in mano il pallino. I legali:elementi vari – dai...

Calciomercato Napoli - Giornata frenetica ieri in casa Napoli e non solo per. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, ci sono stati infatti aggiornamenti anche sul fronte Hirving Lozano . Mercato Napoli, ultimissime su Lozano In particolare, si registra una ...Calciomercato Napoli - "Equivoci" . Come riporta Il Mattino oggi in edicola, è così che vengono definiti in casa Napoli gli intoppi che stanno mettendo a rischio l'affarecon il Celta. Mercato Napoli, cosa succede conQuel che è certo è che a Vigo non hanno preso bene l'ultima bozza di contratto inviata dalla Filmauro dove c'era anche già la ...Oggi si capirà se andrà in porto o salterà 2023 archivio Image Sport / Calcio / Celta Vigo // foto Imago/Image Sport ONLY ITALY Gabriele il Napoli, l'affare si èincrinato, ...

Il Napoli è pronto a chiudere l'acquisto di Gabri Veiga in queste prossime ore. Mancano due dettagli per chiudere definitivamente l'accordo e far partire il giocatore del Celta Vigo in direzione Napol ...Calciomercato Napoli - “Equivoci”. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, è così che vengono definiti in casa Napoli gli intoppi che stanno mettendo a rischio l’affare Gabri Veiga con il Celta. Merc ...