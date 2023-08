Funivia trappola a 274 metri di altezza. In Pakistan 6 bambini e 2 adulti sospesi a un cavo

(Di martedì 22 agosto 2023) Duee seisono inti su unasospesa su una valle a Battagram, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa in, ”a un’unica corda” a 274da terra dopo che unsi è spezzato, come spiegano i funzionari locali. Una situazione ”davvero allarmante”, l’ha definita il primo ministroo ad interim Anwaar ul Haq Kakar, che ha inviato elicotteri militari nella zona dell’incidente per soccorrere le persone coinvolte e ha detto alle autorità “di garantire con urgenza il salvataggio e l’evacuazione in sicurezza delle otto persone bloccate nella seggiovia”. In corso le operazioni di soccorso che, come mostrano i video condivisi sui social, vedono soldati impegnati a calarsi da un elicottero ...

In corso le operazioni di soccorso che, come mostrano i video condivisi sui social, vedono soldati impegnati a calarsi da un elicottero verso la. L'operazione di salvataggio viene resa ancora ...In corso le operazioni di soccorso che, come mostrano i video condivisi sui social, vedono soldati impegnati a calarsi da un elicottero verso la. L'operazione di salvataggio viene resa ancora ...Pakistan, ladiventa unaper due adulti e sei bambini sospesi a 270 metri d'altezza: i tentativi di salvataggio In corso le operazioni di soccorso che, come mostrano i video ...

Funivia trappola a 274 metri di altezza. In Pakistan 6 bambini e 2 ... Il Denaro

Due adulti e sei bambini sono intrappolati su una funivia sospesa su una valle a Battagram, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa in PAKISTAN, ”sospesi a un’unica corda” a 274 metri da terra dopo che ...Pakistan, la funivia diventa una trappola per due adulti e sei bambini sospesi a 270 metri d'altezza: i tentativi di salvataggio In corso le operazioni di soccorso che, come mostrano i video condivisi ...