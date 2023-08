Fukushima | via libera al rilascio delle acque della centrale nucleare nel Pacifico Cina furiosa | «Boicottate il pesce giapponese»

(Di martedì 22 agosto 2023) Inizierà giovedì 24 agosto ilnell’Oceanoreflue radioattive provenienti dalladiDai-Chi, gravemente danneggiata dall’incidente del 2011. Il viadefinitivo alla procedura di sversamentoreflue è arrivato dal premierFumio Kishida, che nei giorni scorsi ha ispezionato la– in fase di dismissione – e incontrato alcuni pescatori locali. Lo scorso luglio, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha affermato che il piano del governo nipponico rispetta in pieno gli standard di sicurezza e che iltrattate ...

Inizieranno giovedì le procedure che vedranno il riversamento dell'acqua radioattiva contenuta nella cisterne dello stabilimento nucleare didevastato dal disastro del marzo 2011. Lo ha deciso il premier giapponese Fumio Kishida, dopo aver ispezionato la scorsa domenica la centrale in fase di smantellamento, e aver incontrato le ...Prenderanno ilgiovedì 'condizioni meteorologiche permettendo', le operazioni di sversamento in mare dell'acqua trattata della centrale nucleare di. Lo ha annunciato il primo ministro giapponese Fumio ......giovedì 24 agosto il rilascio nell'Oceano Pacifico delle acque reflue radioattive provenienti dalla centrale nucleare diDai - Chi, gravemente danneggiata dall'incidente del 2011. Il...

Fukushima: giovedì via a riversamento acqua contaminata in mare - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Inizieranno giovedì le procedure che vedranno il riversamento dell'acqua radioattiva contenuta nella cisterne dello stabilimento nucleare di Fukushima devastato dal disastro del marzo 2011. Lo ha deci ...(Rodrigo Reyes Marin/Pool Photo via AP) (Rodrigo Reyes Marin/AP) By MARI YAMAGUCHI August 22, 2023 at 3:38 am EDT TOKYO — (AP) — Japan will start releasing treated and diluted radioactive wastewater ...