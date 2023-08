Fukushima | l' acqua radioattiva della centrale nucleare da giovedì sarà riversata in mare Protesta la Cina | ma Aiea | «È sicuro»

Inizieranno giovedì le procedure che vedranno il riversamento dell'radioattiva contenuta nella cisterne dello stabilimento nucleare didevastato dal disastro del marzo 2011. Lo ha deciso il premier giapponese Fumio Kishida, dopo aver ispezionato la ......GIAPPONE Il primo ministro Fumio Kishida ha detto che il governo non ha ancora stabilito la data prevista per il rilascio nell'Oceano Pacifico dell'trattata dalla centrale nucleare di,......scarico potrebbe durare anni L'Agenzia per la regolamentazione del nucleare del Giappone ha concesso il 7 luglio la propria autorizzazione definitiva al piano per lo scarico dell'di. ...

Fukushima, giovedì riversamento acqua contaminata in mare TGCOM

