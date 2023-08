Ad esempio l'incidente in Giappone a. Ma pensiamo anche al disastro di Chernobyl. ... Ma il problema più rilevante è che l'industria nucleare non safare dei rifiuti nucleari e che ...La prima volta che sono andato a, due settimane dopo il disastro, sapevo che volevo ... " Come ti senti" " Cos'è successo" " Hai idea disia una radiazione" Molti non lo sapevano. Era ...fare E questo ci porta ai BRICS, una delle grandi entità geopolitiche in via di sviluppo. ... Conosciamo tutti le parole Three Mile Island, Chernobyl,... non come destinazioni turistiche,...

Fukushima, cosa sappiamo del piano per rilasciare le acque della centrare nucleare in mare WIRED Italia

Il riversamento dell'acqua radioattiva contenuta nella cisterne dello stabilimento nucleare di Fukushima, devastato dal disastro del marzo 2011, comincerà questo giovedì. Lo ...Dal 24 agosto il Giappone darà inizio al lungo e controverso processo di scarico nell’Oceano Pacifico dell’acqua decontaminata stoccata per anni nel sito del disastro nucleare del 2011 ...