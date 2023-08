Frosinone | viva l’idea Kaio Jorge

Leggi su dailynews24

(Di martedì 22 agosto 2023) I ciociari continuano a monitorare la pista che porta all’attaccante brasiliano della Juventus, che da quando è arrivato in Italia ha cercato lo spazio necessario per crescere Il giovane brasiliano continua a pensare al volersi mettere in mostra. Il classe 2002 vuole splendere anche in Italia dopo un periodo buio, tanto da aver aperto alla L'articolo