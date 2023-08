Frosinone | Turati squalificato per espressione blasfema

(Di martedì 22 agosto 2023) La decisione del Giudice Sportivo su Stefano, portiere del, dopo la prima giornata contro il Napoli Di seguito la decisione del Giudice Sportivo su Stefanodel. COMUNICATO – Il Giudice sportivo, ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.57 del 21 agosto 2023) in merito alla condotta del calciatore Stefano(Soc.) consistente nell’aver pronunciato un’al 15° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva ...

