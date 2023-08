Frosinone-Napoli | calciatore bestemmia durante la partita | un turno di stop

(Di martedì 22 agosto 2023) Arrivano novità dalla sentenza del Giudice Sportivo, la prima dall’inizio della stagione di Serie A. Unè costretto a osservare undiper espressione blasfema. Ilnel primo impegno di stagione ufficiale non ha disatteso i pronostici della vigilia, battendo per 3-1 il. La compagine allenata a partire da questo campionato da Eusebio Di Francesco ha comunque detto la sua, creando qualche piccola impressione con il vantaggio iniziale firmato dal dischetto del rigore. Archiviata la vittoria, è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo in merito alla prima giornata di campionato. Una decisione, in particolare, riguarda proprio il match dello Stirpe: scopriamo insieme cosa è successo. Turatiin campo: il Giudice Sportivo lo ferma Nella ...

...infliggendo un turno di squalificata al portiere delStefano Turati dopo la prova tv. Stando al referto, infatti, l'estremo difensore al 15 del primo tempo della gara contro ilha ...Il futuro di Diego Demme potrebbe essere nuovamente in Germania. Il centrocampista italo - tedesco, non convocato per l'esordio in campionato contro il, potrebbe lasciare ilnei prossimi giorni. La sua possibile destinazione è l'Hertha Berlino, squadra che ormai da settimane sembra aver deciso di puntare sul mediano azzurro. Il club ...L'attaccante messicano, che non è sceso in campo sabato scorso nell'esordio in campionato a, potrebbe ancora lasciare ilda qui al 1° settembre, termine ultimo della finestra di ...

“Non è venuto qui per fare le foto”: De Laurentis sbotta e bestemmia di fronte a un bambino dopo… Il Fatto Quotidiano

Sarà il nervosismo ma l'atteggiamento di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, non è stato per niente delicato. Domenica scorsa la sua squadra ha ...Il Frosinone dovrà fare a meno del suo portiere Stefano Turati, a causa di una sospensione dettata dal Giudice Sportivo ...