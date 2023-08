(Di martedì 22 agosto 2023) Un investimento per il futuro ma chissà che non possa diventare utile anche per il presente. Ilha perfezionato l'arrivo a titolo definitivo del talento irlandese Justin, classe 2005,...

Un investimento per il futuro ma chissà che non possa diventare utile anche per il presente. Il Frosinone ha perfezionato l'arrivo a titolo definitivo del talento irlandese Justin Ferizaj, classe 2005, dallo Shamrock Rovers. Chiare origini albanesi, è un centrocampista molto duttile che può ...

Frosinone: arriva il centrocampista 18enne Ferizaj Agenzia ANSA

