Franco Battiato | i dubbi sul testamento in cui nomina sua erede universale la nipote

Il più corto e sintetico testamento del mondo sta scatenando il caos nel mondo della musica. È quello - presunto - con cui avrebbe nominato come erede universale la nipote Grazia Cristina. C'è qualcosa però che potrebbe rendere il testamento in questione non valido. "Nomino mia erede universale la mia cara nipote Grazia Cristina. Undici maggio 2018.". Le tre righe scritte su un foglio bianco in stampatello, a cui segue la firma del musicista, rappresentano il testamento olografo di e sono state pubblicate ieri dal sito ...

Ecco il testamento olografo di Franco Battiato. Così il cantautore ha lasciato tutto alla nipote Open

Sarà Alice giovedì 24 agosto a chiudere il festival "Stupor Mundi" con il tributo al grande cantautore Franco Battiato. La prevendita dei biglietti sul circuito ticketone ha già fatto registrare sold ...