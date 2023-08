Francia | ufficiale la nomina di Henry per l’Under 21

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 agosto 2023) Thierryè il nuovo ct dellaUnder 21: la firma di un contratto biennale per l’obiettivo dell’oro olimpico a Parigi 2024 Laha scelto Thierryper guidare la nazionale Under 21. La leggenda dell’Arsenal ha firmato un biennale fino al 2025 con i Bluets, che guiderà nelle prossime qualifiche per gli Europei e soprattutto ai giochi olimpici di Parigi 2024, in cui la federazione punta alla medaglia d’oro. Di seguito il comunicato del club. «La Federcalcio francese è lieta di annunciare ladi Thierrycome allenatore dellaUnder 21, per un periodo di due anni, fino al 2025. Gérald Baticle entrerà a far parte dello staff di Thierrycome vice allenatore. Thierryguiderà ‘Les ...