Francesco Magnanelli | chi è il volto nuovo nello staff di Allegri

Al Sassuolo dal 2005 al 2022,ha portato il club dalla C2 alla Serie A. Proprio in neroverde incontrò Allegri, che lo allenò nella stagione 2007 - 2008: ora fa parte del team di ...Nello spazio di un'estate è arrivato anche, personaggio del momento . Entrato nello staff per espressa volontà di Allegri, che lo aveva eletto giovane leader nel Sassuolo in ...Una squadra nella squadra in cui è forse arrivato il vero grande acquisto estivo:. NUOVA FIGURA - Dal 10 luglio - dopo 18 anni al Sassuolo - l'ex centrocampista è al fianco di ...

Chi è Magnanelli, la nuova mente della Juventus voluta da Allegri: c'è lo zampino di De Zerbi Sport Fanpage

I bianconeri hanno iniziato il campionato con il botto, vincendo e convincendo contro l'Udinese. Eppure i malumori non ...Nello spazio di un’estate è arrivato anche Francesco Magnanelli, personaggio del momento. Entrato nello staff per espressa volontà di Allegri, che lo aveva eletto giovane leader nel Sassuolo in serie ...