Francesco e Costantino | l’unione per convivere con la malattia Video

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiamano, hanno due grandi occhi blu come mamma Sara, e sono gemelli monozigoti di 11 anni nati a Serino, entrambi affetti da fibrosi cistica. “Sono la loro profonda e speciale unione gli consente di convidere con lacon serenità. Se nn fossero stati in due, non so se avrebbero affrontato la cosa con lo stesso spirito”, dice mamma Sara.sono i testimonial del Terzo Raduno di Gemelli in programma domani ad Avellino e nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione si sono concessi alle telecamere taccontando molti aneddoti della loro vita in simbiosi (GUARDAINTERVISTA IN ALTO). “La loro partecipazione e l’impegno nella promozione della promozione scientifica- prosegue ...