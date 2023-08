Fotogallery - Incendio all' isola d' Elba | evacuazioni

(Di martedì 22 agosto 2023) FIAMME ALIMENTATE DAL VENTO 22 agosto 2023 08:05 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ...

FIAMME ALIMENTATE DAL VENTO 22 agosto 2023 08:05 all'isola d'Elba, evacuazioni. Incendi, la Sardegna brucia: centinaia di persone evacuate. Zuccarello. Risulta pienamente sotto controllo l'incendio divampato alle spalle di Zuccarello, dopo una nottata di presidio per vigili del fuoco e volontari dell'Antincendio boschivo e della protezione civile.

Zuccarello. Risulta pienamente sotto controllo l’incendio divampato alle spalle di Zuccarello, dopo una nottata di presidio per vigili del fuoco e volontari dell’Antincendio boschivo e della ...Zuccarello. Sette volontari dell’antincendio boschivo, 45 volontari della potezione civile e 18 vigili del fuoco. Sono in totale 70 le persone che stanno lavorando da ore per spegnere l’ incendio ...