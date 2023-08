Forse si vede una luce in fondo al tunnel del conflitto Russia-Ucraina

(Di martedì 22 agosto 2023) di Stefano Briganti Nelle ultime settimane alcuni avvenimenti aprono alla possibilità dire unainal mortiferodelrusso-ucraino. Iniziamo dal sondaggio commissionato dalla CNN a SSRS nel periodo 1-31 luglio e pubblicato il 4 agosto. Il sondaggio ha verificato l’opinione degli americani su temi che riguardano ilrusso-ucraino. Il 51% degli intervistati dichiara che gli Usa hanno già fatto abbastanza per Kiev (era il 38% a febbraio 2022), il 55% ritiene che non si debbano autorizzare ulteriori fondi per l’, il 56% disapprova Biden nella relazioni con lae il 53% lo disapprova nella gestione della crisi. Solo il 43% degli intervistati ritiene si debbano dare ancora armi a ...

