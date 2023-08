Fisco | Del Barba Iv | ' da noi opposizione che fa da pungolo'

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto un atteggiamento costruttivo, votando la delega fiscale, ma ora saremo un'che fa da, soprattutto sul tema della famiglia. Non vorremmo che la maggioranza facesse il gioco delle tre carte, e che ci fosse oltre al danno la beffa: la sospensione del family act e alla fine nessuna risorsa per la famiglia nella delega fiscale". Lo dice il deputato di Italia viva, segretario della commissione Finanze della Camera, Mauro Del, intervenendo al Meeting di Rimini al webinar 'Finalmente una pro-community tax'. "Con orgoglio rivendichiamo di aver sostenuto la delega fiscale e di averla migliorata, ma intravediamo già qualche problema. Il primo – spiega Del- è che non ci sono i soldi, né nella legge delega né fuori, come ha confermato il ministro Giorgetti e ...

... o si usa come punto di partenza conto corrente e rapporti finanziari collegando poi i dati con quelli a disposizione; o si procede al contrario partendo da, ad esempio, titolari di partita ...Inoltre, l'assunzione di nuovo personale al postovecchio, produce risparmi per l'azienda. Sia perché la formula 1 a 3 produce un taglio di personale, ed anche perché un neo assunto costa meno ...Benchè il meccanismo di riconoscimentoperiodo di lavoro sia lo stesso per quello dei mestieri gravosi, i requisiti cambiano leggermente. Il diritto alla pensione sorge a partire da 61 anni e 7 ...

Legge di Bilancio, attesa in autunno una stretta del Fisco per contrastare l'evasione RaiNews

'Su altri, come i tributi, aspettiamo copertura Nadef' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 ago - 'La delega fiscale e' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 14 agosto ed entro fine mese e ...Per "consentire al presidente del consiglio e al governo di avere un quadro di riferimento completo dell'intera manovra, dalle imposte dei redditi, all'Ires, l'Iva, i procedimenti: un quadro completo ...