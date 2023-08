Fisco amico con corretti | ma inflessibile con evasori | la ricetta del viceministro dell' Economia

Il direttore dell'Agenzia, voluto da Matteo Renzi per importare in Italia il modello anglosassone, si rimangia tutto. E dà la caccia agli evasori armato di algoritmi e Intelligenza artificiale. ...Cui vanno aggiunte le risorse che il governo punta a raccogliere dal nuovodel contribuente e dalla nuova tassa sugli extraprofitti delle banche, da cui sono attesi circa 2,5 miliardi. E ...Ildel contribuente "Mai, gli amici ce li scegliamo, non me li può dare la legge, gli amici stanno altrove. Ilnon può essere. Ma invece può essere un corretto ed equo ...

Mr. Entrate rinnega l'era del «Fisco amico» La Verità

Sulla stessa linea, ovviamente, il viceministro Maurizio Leo, che nel suo intervento ha dichiarato che "il fisco deve essere amico e collaborativo con coloro che adempiono correttamente i loro ..."Anche io sono convinto che il fisco deve essere amico e collaborativo con coloro i quali adempiono correttamente i loro obblighi tributari".