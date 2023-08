(Di martedì 22 agosto 2023) L’attività di controllo ha interessato il Passo della Futa, il Passo della Raticosa, il Passo del Giogo, la SP Imolese (ex SS 610) e sulla SR Brisighellese Ravennate (ex SS 302) in direzione di Faenza. Il servizio distradale ha impegnato 16 unità di personale e 7 automezzi

... impegnata in una serie di altriinsieme a quella Antidegrado della Polizia Municipale di, è stata attirata da un'autovettura sospetta che gravitava nella zona di Rifredi. L'aspetto ......e denunce della GdF Cronaca [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in pandemia, incassa il ... Domenica prossima c'è la trasferta dicontro la Fiorentina con fischio d'inizio alle ore 18:30 per ...... la tragedia del Vajont (1963), l' alluvione di(1966), il terremoto nel Belice (1968), del ... A questo proposito, in questi giorni la Guardia di Finanza ha eseguito oltre 1200, ...

Firenze: controlli di Carabinieri Forestali e Polizia Municipale sui passi appenninici. Patenti ritirate e multe Firenze Post

L’attività di controllo ha interessato il Passo della Futa, il Passo della Raticosa, il Passo del Giogo, la SP Imolese (ex SS 610) e sulla SR Brisighellese Ravennate (ex SS 302) in direzione di ...Lo scudo verde anima il dibattito politico. Le 78 telecamere che cintureranno la città con l'obbiettivo di ridurre le emissioni inquinanti, nel 2024 solo per monitoraggio e controllo dei divieti vigen ...