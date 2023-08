Fiorentina | daspo di 5 anni a tifoso dello Spezia Voleva entrare al Franchi col passamontagna

... in occasione della partita contro la, entrò allo stadio Artemio Franchi con il volto ... In base a quanto emerso il Questore Maurizio Auriemma ha firmato unnei suoi confronti di 5 ...Il provvedimento è scattato per un 38enne originario di La Spezia...11 Febbraio 2020 Nasce la Linea Scuola US Pistoiese 1921 10 Agosto 2018 Nuovo modello di quarantena Covid nelle scuole della Toscana 29 Settembre 2021 CALCIO -per 6 ultras della27 ...

Fiorentina-Spezia, daspo di cinque anni per un tifoso LA NAZIONE

Un tifoso ligure di 38 anni, originario di La Spezia, avrebbe raggiunto l’8 aprile 2023 lo stadio Franchi, dove nel pomeriggio si è poi disputata la sfida di campionato fra Fiorentina e la ...Raggiunse lo stadio Franchi di Firenze con il volto travisato da un passamontagna e gli è costato un Daspo.