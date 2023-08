Fiorentina | Commisso | «Siamo forti | daremo fastidio a tutti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 agosto 2023) Rocco, presidente della, sulla nuova stagione dopo la vittoria all’esordio.i dettagli Rocco, presidente della, ha parlato ai canali ufficiali del club. PAROLE – «Forse i giornalisti non l’hanno scritto, ma il 2023 come ricavi è stato il miglior anno della, senza contare le plusvalenze fatte ultimamente. Abbiamo fatto 119 milioni, nella storia dellanon c’è stato mai niente di simile. Gli investimenti li abbiamo comunque fatti, arrivando in fondo alla Coppa Italia ed alla Conference. Laa Genova mi è sembrata eccezionale, “excellent”. Avevo paura che dopo i primi dieci minuti saremmo calati ma così non è stato. Ottima gara di, da Kayode ai ...