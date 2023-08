Fiorentina | Antognioni | «La 10 a Nico? Giusto | ma non è carino per Castrovilli»

(Di martedì 22 agosto 2023) Giancarlo Antognoni ha parlato delladopo l’ottimo debutto in campionato contro il Genoa: «Ora testa alla Conference» Intervistato da la Gazzetta dello Sport, Giancarlo Antognoni ha parlato della. Di seguito le sue parole.– «Purtroppo il doppio incidente allo stesso ginocchio è una cosa seria. Dovrà essere recuperato anche sul piano mentale. Peccato, si stava riprendendo bene, Non avevo capito perché lo avevano ceduto. Forse adesso sì». DIECI AGONZALEZ – «Non mi è sembrata una cosa molto carina. A meno che non sia stato lui a cederla. Comunque, nel casodarla a, è la stella». PARTENZA– «Aspetterei un po’ a dirlo, perché Firenze decolla subito, poi subisce le delusioni. ...

Fiorentina, Antognioni: «La 10 a Nico Giusto, è la stella, ma...» Calcio News 24

Sarà un campionato più equilibrato, quello di quest'anno: parola di Giancarlo Antognoni, ex bandiera della Fiorentina.Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola scrive che la Fiorentina non vuole attendere oltre venerdì per la cessione di Sofyan Amrabat. Si vuole scongiurare quanto ...