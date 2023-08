Le ultime dichiarazioni diVasseur fanno sognare i tifosi. Il Team Principle della Scuderia di Maranello ha rilasciato diverse interviste che hanno rivelano le ultime decisioni prese per tornare a competere ai ...Il baccalà Nino Ferrer 1969 Nino Ferrer, nome d'arte di Agostino Arturo Maria, è stato un ... Peppino di Capri, Claudio Villa eBongusto. Con l'aiuto del maestro Eduardo Alfieri, un altro ...ha provato a contrastare Red Bull con una rivoluzione tecnica che è partita dall'...di Mattia Binotto - si vocifera atteso in Alpine come nuove team principal - per fare approdareVasseur ...

Ferrari F1, Fred Vasseur prepara un futuro da sogno Virgilio Motori

Ferrari had so many political appointments in there, and some of them with very, very poor, in-the-trenches experience shall I say,” he told PlanetF1.com in an exclusive interview from Mondello Park ...The article Ferrari boss denies No.1 drivers comments: ‘Don’t put Helmut Marko’s words in my mouth!’ appeared first on Planetf1.com.