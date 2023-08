Feltri censurato sul suo Libero per aver detto la verità Basta politically correct e bavagli su migranti e diritti

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 22 agosto 2023) Ieri è apparso un post particolare su “X” - ex Twitter - di Vittorio, direttore editoriale di, in cui si lamentava di una censura subita., giova ricordarlo, è il fondatore di, un giornale che si è sempre distinto per la diversità di impostazione e per combattere l’esiziale- anche a colpi di titoli incandescenti - che sta devastando l’Occidente Segui su affaritaliani.it