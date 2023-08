Federica Pellegrini nell’occhio del ciclone | la vacanza finisce malissimo | cos’è successo

... vacanze in Sudafrica 19/08/23 Fotogallery - Cristina e Benedetta Parodi in Sardegna, ecco le vacanze delle sorelle 18/08/23 Fotogallery -in bikini... il pancino galleggia 18/08/...incinta, i primi scatti social con il pancino L'ex nuotatrice è in attesa della prima figlia, frutto dell'amore con il marito Matteo Giunta di Concetta Desando P er...... vacanze in Sudafrica 19/08/23 Fotogallery - Cristina e Benedetta Parodi in Sardegna, ecco le vacanze delle sorelle 18/08/23 Fotogallery -in bikini... il pancino galleggia 18/08/...

"Sei anche incinta...". Bufera su Federica Pellegrini per quel dettaglio nel video social ilGiornale.it

P er Federica Pellegrini questa è l’estate più dolce. La campionessa di nuoto è in dolce attesa, aspetta il primo figlio dal marito Matteo Giunta. E sui social, tra mare, relax e amici, non perde ...Federica Pellegrini, la celebre nuotatrice italiana conosciuta e ammirata in tutto il mondo, è recentemente diventata protagonista di un acceso dibattito sui social network. Il motivo Un video ...