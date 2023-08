Fantacalcio 2023-2024 | tutti i voti | i bonus e i malus della prima giornata

(Di martedì 22 agosto 2023) Con il posticiposerata di ieri tra Bologna e Milan, vinto dai rossoneri per 2-0, si è chiusa laSerie Ai fantallenatori che hanno già iniziato il loro campionato potranno vedere se questa stagione è iniziata nel migliore o nel peggiore dei modi. Andiamo a scoprire nel dettaglio, partita per partita,e ipresi dai giocatori che sono scesi in campo nei tre giorni appena passati. FROSINONE-NAPOLI 1-3 FROSINONE: Turati 5.5, S.Romagnoli 5, Marchizza 5.5, Monterisi 5.5, Oyono 5.5, Baez 6.5 (dal 75? Canotto 6), Mazzitelli 5 (dal 75? Brescianini 6) , Harroui 7 (dall’86’ Barrenechea s.v.), Gelli 5, Caso 6.5 (dal 67? Kvernadze 5.5), Cuni 6 ...

Le pagelle e highlights di Udinese - Juventus, gara valida per la prima giornata di Serie A/2024: Vlahovic è il migliore del match UDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri 5; Perez 5.5, Bijol 5, ...Le pagelle e highlights di Roma - Salernitana, gara valida per la prima giornata di Serie A/2024: Candreva è il migliore del match ROMA: Patricio R. 6, Mancini G. 5.5, Smalling C. 5.5 (...BOLOGNA - MILAN 0 - 2 - Marcatori: 11 p.t. Giroud (M); 21 p.t. Pulisic (M) Buon debutto del 'nuovo' Milan . La squadra di Pioli vince a Bologna ...

Le pagelle e highlights di Lecce – Lazio, gara valida per la prima giornata di Serie A 2023/2024: Almqvist è il migliore del match LECCE: Falcone 7, Pongracic 5.5, Baschirotto 6.5, Almqvist 7.5, Rafia ...Zapata Roma - Leggera frenata sull'asse Roma-Bergamo per quel che riguarda il trasferimento in giallorosso di Duvan Zapata.