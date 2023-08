Fabrizio Corona | spunta un video in un locale LGBT | domande su Urtis e matrimoni gay

Leggi su biccy

(Di martedì 22 agosto 2023) Ieri Dagospia ha rivelato cheavrebbe chiesto a Giacomodi sposarlo. Il noto chirurgo al sito di Roberto D’Agostino ha dichiarato di essere molto innamorato ed ha aggiunto: “Mi auguro che non lo faccia solo per business“. I gossip sucircolano da poco meno di due anni, da quando Giacomo al Grande Fratello Vip e poi a Verissimo ha dichiarato di avere un legame speciale con l’ex re dei paparazzi: “Sono sempre stato gay, ma in passato ho avuto delle fidanzate. Un giorno ero in aeroporto, vedo questo bellissimo ragazzo e rimango colpito. L’ho riconosciuto dalle braccia e dai tatuaggi e ho subito mollato la tipa con cui stavo all’epoca. Lui era già molto famoso. Poi però è finito in carcere e l’ho lasciato perché lui doveva pensare alla sua situazione. Io però lo andavo ...