Fabrizio Corona e Urtis ad un passo dalle nozze? L’ex re dei paparazzi rompe il silenzio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 22 agosto 2023) Giacomoad unre deiil. Ecco cosa è emerso Giacomoverso le? Negli ultimi giorni è apparsa la notizia del matrimonio tra Giacomo egieffino e noto chirurgo dei VIP, come riporta Today.it pochi giorni fa a Dagospia ha parlato per la prima volta del presunto matrimonio conre dei. Giacomo ha dichiarsto: “Me l’ha chiesto oggi. Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business”. Leggi anche –> Prelemi e la nuova meta: ecco come si sta ...