Fabrizio Corona e Giacomo Urtis si sposano | le rivelazioni sul loro rapporto intimo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 agosto 2023) Aria di nozze per due personaggi dal volto noto:sarebbero prossimi alle nozze. A rivelarlo è Dagospia, che avrebbe ricevuto un video da parte del famoso chirurgo dei vip. I due sarebbero infatti stati avvistati a sfrecciare su una moto.: ancora nessunconfermato? C’è però silenzio per quanto riguarda laintimità. “Me l’ha chiesto oggi. Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business”: cosìconferma a Dagospia l’indiscrezione che circola tra i salotti di Porto Cervo sul matrimonio, in programma l’anno prossimo. «Tu non ci andresti con? – chiese l’ex agente dello spettacolo a ...